El Parc Natural de Cap de Creus traslladarà la seu des de Sant Pere de Rodes a Vilajuïga on es faran les obres necessàries per adequar l’edifici del Centre d‘Activitats en el Territori (CAT). S’ha establert un acord d’ús per quatre anys entre l’Ajuntament i el Parc Natural. La Generalitat assumirà el cost de les obres que s‘hauran de fer a l’equipament. El trasllat permetrà tenir unes oficines del parc amb un accés més fàcil.

L’Ajuntament de Vilajuïga i el Parc Natural de Cap de Creus han signat el conveni que recull totes les obligacions i compromisos perquè sigui efectiu el trasllat de les oficines del Parc a l’edifici del CAT que està situat just a l’entrada de la població. Després de molts anys de converses i negociacions, finalment s’ha aconseguit signar l’acord entre les dues parts. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, assumirà el cost dels treballs que permetrien el trasllat de la seu, quan acabin a principi del 2023. Actualment, el Parc té la seu tècnica al Palau de l’Abat, situat a Sant Pere de Rodes, on disposa d’unes oficines situades en un entorn de gran bellesa i simbolisme, remarquen des de la Generalitat, però per la seva situació diu la Generalitat, «fa difícil l’accés i l’aparcament per part dels visitants, una problemàtica que quedarà solucionada amb el trasllat a Vilajuïga». L’edifici del CAT (Centre d’Activitats en el Territori) es troba a l’entrada del poble, a la cruïlla entre les carreteres G610 i GI 604. Aquest va ser construït l’any 2010 amb l’objectiu de dur a terme activitats de dinamització del municipi de forma complementària a la resta de CATs que es van construir arreu de Catalunya. El CAT de Vilajuïga està en desús des del 2015. Per tant, es tracta d’una oportunitat de promoció pel poble i el medi natural L’acord i la convivència de l’equip de gestió del Parc Natural de Cap de Creus i de l’Ajuntament de Vilajuïga dins d’un mateix edifici, permetran «establir sinergies pel que fa a la gestió dels espais naturals». Així doncs, un dels compromisos assumits en aquest conveni és que «el Parc instal·larà també un Punt d’Informació al CAT per a potenciar les activitats socioeconòmiques i turístiques del poble i el seu entorn», han informat. També es preveuen actuacions conjuntes de desenvolupament sostenible del parc, així com impulsar de forma coordinada la recerca científica i l’educació ambiental adreçada a la gestió del patrimoni natural i cultural. El Parc disposarà d’un total de 155 m2 d’ús exclusiu dins el CAT, on instal·laran l’oficina tècnic-administrativa, una sala de reunions, el despatx del director, un espai de magatzem i un espai polivalent. La resta d’espais seran d’ús preferent del Parc Natural però podran ser utilitzats per part de l’Ajuntament. L’entrada en funcionament del nou equipament permetrà que Vilajuïga esdevingui porta d’entrada al Parc Natural i posarà en valor la situació del poble entre els dos Parcs Naturals de la comarca (Aiguamolls de l’Empordà i Cap de creus) i l’Espai d’Interès Natural de l’Albera.