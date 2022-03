L’any 2017 es van crear a Roses les càtedres Oceans i Salut Humana i Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic. Amb elles, l’ajuntament apostava per la investigació i la implantació d’estudis universitaris en dos àmbits i disciplines amb una forta vinculació amb el municipi, com són l’arqueologia i els ecosistemes marins. La Universitat de Girona, per la seva banda, promovia l’extensió universitària pel territori, posant el coneixement a l’abast de la ciutadania en col·laboració amb les institucions locals.

Ahir, el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi Mas, i l’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué, van reafirmar aquests compromisos amb la signatura dels convenis que donen continuïtat a les dues càtedres per un període de quatre anys. L’alcalde de Roses va destacar que «són més que un acte de tràmit i de continuïtat, ja que incorporen modificacions per ampliar encara més la fructífera col·laboració mantinguda entre les dues institucions al llarg d’aquests quatre anys. Un clar exemple és la incorporació de joves investigadors, com és el cas de Mar Vila a la càtedra Oceans, per a la promoció del talent jove i l’enriquiment del treball que s’hi realitza amb noves experiències».