La pastisseria Juhé de l’Escala amb el Millor Xuixo del Món ha disparat les vendes i ha rebut una allau de clients amb cues durant tot el cap de setmana. L’establiment ha passat d'elaborar-ne com a màxim una trentena el cap de setmana, a més de mig miler. Han posat diàriament un màxim per poder atendre elaborar aquest i altres productes de l’establiment que des de fa temps busca personal.

La pastisseria va guanyar la tercera edició del concurs El Millor Xuixo. La peça guanyadora es va imposar a una trentena de pastisseries de tot Catalunya que s’havien inscrit en el certamen, que es va disputar en el Fòrum Gastronòmic de Girona.

«Des que es va saber la notícia el diumenge cap a la una estàvem tancant la pastisseria, el dilluns vam tancar, i dimarts vam començar a incrementar les vendes, des del primer dia». Ho explica, Olga Hugas, propietària juntament amb la seva parella, el pastisser, Agustí Gardella. Entre setmana en solien vendre una desena, que pujava com a màxim a la trentena els cap de setmana. «Vam obrir amb 300 perquè no sabíem com aniria» explica Olga Hugas i han hagut d’anar pujant la xifra. N’han venut uns 400 entre setmana i davant l’allau, la propietària explica que «vam haver de posar un màxim, avui ha estat 500 i ahir 600» per poder atendre no només la producció d’aquest producte, sinó la de la resta que ofereixen.

Els clients han estat de l'Escala, arribat de poblacions d'arreu i també de Barcelona, clients habituals que tenen segona residència. La majoria s’han venut prèvia reserva i ja tenen reserves pel cap de setmana vinent.

La demanda suposen que anirà en descens però si continua a aquest ritme, es plantegen fins i tot deixar-ne de servir els tres dies de la Setmana Santa per poder-se dedicar a la campanya de mones.

La pastisseria busca personal des de fa temps i la necessitat de trobar-ne s’ha incrementat. Busquen personal per l’obrador que vingui de l’escola d’Hostaleria de Girona o de Figueres.

La pastisseria Jva obrir el 2007 al carrer Santa Màxima de l’Escala i ofereix pastisseria tradicional, brioixeria artesana, xuixos... El seu fundador, Agustí Gardella, va estudiar hostaleria a Girona i es va formar a diverses pastisseries. El jurat va assegurar que el xuixo guanyador havia destacat en en tots els punts que es valoraven: qualitat de la crema, aspecte interior (massa, esponjament, pasta de full, cocció), qualitat del fregit i sabor (equilibri crema i fregit).

El pastisser Agustí Gardella va remarcar després de conèier el guardó que el secret està en utlitzar productes de qualitats, sobretot la crema. Es venen a 2,40 la peça.