Les continues pluges han acumulat aigua en recs i rieres gironins obligant a tallar camins en alguns punt com el pont del Manol a Vilafant o el camí de Can Mel a Figueres.

Les pluges han deixat els registres màxims a l'Alt Empordà. Al pantà de Darnius-Boadella han estat de 72 mm fins aquesta mitja tarda i a Navata 67.2.

Per sota però amb registes importants hi ha Santa Coloma de Farners amb 37,3, Girona amb 34,4 o Cabanes amb 30.8.

La precipitació continua afectant de manera continuada les comarques del nord-est. Localment, els xàfecs són d'intensitat forta. A Navata, a l'Alt Empordà, han caigut 20,3 mm en 30 minuts. pic.twitter.com/IsE754aV8U — Meteocat (@meteocat) 20 de marzo de 2022

Per aquesta setmana persisteixen les pluges, menys intenses a les comarques gironines, i s'espera que s'obrin clarianes a partir de dimarts a la tarda.

La neu continuarà emblanquinant el Pirineu on s'espera que la cota, ara a 1600 metres, baixi fins als 1000 metres.

D'altra banda, des de Protecció Civil mantenen la pre-alerta per fort onatge al litoral amb un temporal que s'espera que es mantingui encara uns dies.

Les pluges han començat a deixar notar el seu efecte arreu del territori. Indrets com els Aiguamolls de l'Empordà amb estanys secs on ara hi ha aigua o rius com el Manol que han vist una sobtada crescuda del cabal.