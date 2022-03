El govern de Figueres torna a tenir sobre la taula el projecte per buscar usos al mas més antic de Figueres, el Mas Torrent. L’antiga masia dels anys cinquanta és propietat municipal, està des de fa anys tancada, en mal estat i pendent d’una reforma per reconvertir-la en un espai per als joves. L’impuls urbanístic que està vivint actualment el sector Costa Brava fa pensar a l’ajuntament que ara és el moment de desencallar-ho.

El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, ha explicat que es treballa en un avantprojecte que contempli els valors de la masia i alhora definir-ne els usos. «Figueres està mancat d’un hotel d’entitats, un espai per joves és un dels usos que estem valorant», diu Amiel. De fet, aquesta és una llarga reivindicació que mai s’ha acabat de concretar. De fet, el Mas Torrent està pendent de reforma com a edifici públic, sense cap projecte aprovat ni pressupostat des de fa anys i fins i tot el 2012 diversos col·lectius van reivindicar el seu ús com a espai d’activitats socials.

L’edifici està declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i se situa al sector Nord de la ciutat. Està envoltada de parcel·les lliures i propera al parc de les Aigües, el projecte de parc urbà verd que va rebre el 2011 un dels premis d’arquitectura FAD.

Dinamització del sector

La zona està entre els barris dels Cendrassos, Horta de Capallera, Eixample i el de l’Hospital. Per la història del mas, la proximitat al Parc de les Aigües i a la resta de barris, diferents governs municipals han vist, des de fa anys, en aquest edifici, la possibilitat que es converteixi en un pol de dinamització del creixent sector i en un nou equipament destinat al lleure. El regidor d’Urbanisme ha explicat que alhora s’estudia aprofitar l’entorn on hi ha diverses parcel·les que es podrien incorporar al projecte. Les parcel·les actualment no són municipals I s’estudia com incorporar-les. «Es tractaria de negociar i oferir una permuta», per exemple, planteja Amiel.

L’equip de govern treballa a definir els usos i busca el finançament per abordar la reforma. «L’edifici no deixa de ser una masia, s’hauria de guardar l’estructura bàsica, però s’hauria d’adaptar a les necessitats actuals» ha dit Amiel. L’edifici té uns 200 metres quadrats que podrien ampliar-se fins a 400.

Antic projecte

El 2008 l’ajuntament anunciava que construiria un centre per a joves, batejat com a Punt de Trobada, i el 2015, durant el govern de Marta Felip (CiU) preveia als voltants de la masia un complex d’oci, esport i lliure familiar aprofitant el recorregut dels camins del parc. La idea era que acabés sent un espai per a les entitats. També es preveien horts urbans i altres equipaments de lleure al voltant.

El projecte ressorgeix en un moment en què avancen diferents promocions urbanístiques al sector. Incasòl és l’administració actuant i recentment ha venut parcel·les per a construir un supermercat i un aparcament. Ara s’espera que altres accions municipals per afavorir l’interès de promotors faci créixer la demanda per construir habitatges en un sector que serà residencial d’alta qualitat.