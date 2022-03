L’Ajuntament de Borrassà ha aprovat el projecte d’obres de construcció d’una piscina municipal a l’edifici de Cal Governador que va adquirir l’any passat. La construcció té un pressupost de 252.970,01 €.

En un ple extraordinari celebrat divendres es va aprovar el projecte, iniciar l’expedient de licitació per poder contractar aquesta obra i es va donar conformitat al Plec de clàusules administratives particulars.

El projecte preveu fer una piscina municipal per adults de 150,76 m2, una altra per a infants de 13,20 m2 i una zona de solàrium al seu perímetre.

També disposarà de servei de bar, vestidors, lavabos i un punt de control i recepció, a més d’una sala de neteja i depuració, que serà soterrada.

El projecte permet planteja un nou equipament en aquest edifici que va adquirir el consistori.

Es tracta d’un casal noble construït el 1747 i pel qual es va pagar 540.000 euros. Per finançar aquesta inversió, el consistori va demanar un crèdit de 350.000 euros a dotze anys i un interès del 0,55% anual i fix.

L’Ajuntament preveu rehabilitar la zona enjardinada i les edificacions que hi ha. A dins de l’immoble, el consistori també preveu adaptar-lo.

La finca té 7.342 m2 de superfície i 2.256 m2 estan construïts. Aquest casal noble havia estat propietat de la família Coll i un dels descendents va ser governador civil de Girona (d’aquí en ve el nom).

L’edifici principal està inclòs en el catàleg de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). El 1910 l’edifici va ser rehabilitat per l’arquitecte noucentista Rafael Masó. En aquest reforma, es va projectar la façana interior porticada i va afegir-hi un rellotge de sol que dona al jardí.

Cal Governador havia estat un hotel i un restaurant, mentre que a la planta de dalt hi havia un habitatge dels propietaris. A més, hi ha un gran jardí a la finca i també altres estructures secundàries com ara un cobert. A l’espai exterior s’hi espera estrenar la piscina.

En el ple, presidit pel nou alcalde, Joan Hurtós, també s’ha donat coneixement de dos decrets d’alcaldia.

Un sobre el nomenament de Francesc Xavier Oliveras i Jaume Congost, com a primer i segon tinent d’alcalde, respectivament. I l’altre de la delegació de competències a les tres comissions següents: Comissió de Gestió Territorial presidida per Francesc Xavier Oliveras i que té com a regidor delegat a Francesc Xavier Clotas; Comissió de Serveis i equipaments, que la presideix Ricard Hernández i Marta Reixach n’és la regidora delegada; i Comissió d’Atenció a les persones presidida per Jaume Congost i amb Mireia Juncosa com a regidora delegada.