L'Ajuntament de la Jonquera presentarà al·legacions al Ministeri de Foment contra el tancament previst del ramal de l'AP7 que connecta amb el sector comercial. L'Estat ho justifica per seguretat viària, però el govern ho nega i adverteix que comportarà una "greu problemàtica" perquè concentrarà el trànsit del sector a la rotonda de Can Quartos.

El regidor de Territori i Qualitat Urbana, Rafael Medinilla posa de manifest "tots els vehicles de gran tonatge i lleugers que fan ús dels serveis de La Campa hauran d'accedir per la rotonda de Can Quartos i la GI-601 (la carretera de Cantallops), fet que augmentarà el greuge que es pateix en l’actualitat a la rotonda de Can Quartos".

El dimarts el regidor es va reunir amb els propietaris del sector comercial La Campa després que el Ministeri de Foment d’Espanya els hi notifiqués la seva intenció de tancar el ramal.

Des de l'Estat justifiquen el tancament dient que es farà per a millorar l’explotació de la carretera i la seguretat viària a la zona i el sosté en l’article 36 de la llei 37/2015, de 29 de setembre.

Però el regidor assegura que des de la construcció d’aquest ramal l’any 1981 fins avui no hi ha hagut constància de cap tipus de problemàtica de seguretat viària ni accidents a la zona.

L'ajuntament i els propietaris del sector comercial La Campa han consensuat presentar una al·legació al Ministeri de Foment exposant els importants perjudicis que pot comportar aquest tancament i alhora demanant una reunió amb el subdelegat del Govern per a explicar-li els fets i aconseguir que es repensi la decisió manifestada.