Cs a Figueres es queixa de la «inacció i l’oblit» del govern d’ERC i PSC en els barris de la ciutat, especialment a la marca de l’Ham, la zona oest i l’Oliver Gran que «ha empitjorat la degradació que ja va permetre l’anterior govern augmentant així els problemes d’inseguretat, incivisme, falta de teixit comercial i brutícia».

El regidor Héctor Amelló ha assegurat que aquesta situació també s’està estenent cap a altres zones de la ciutat com Horta Capallera o la Rambla «i ja s’està notant la pèrdua de qualitat de vida». Per al portaveu del grup, la situació s’ha produït perquè «ERC, amb el consentiment del PSC, ha oblidat els barris en els quals no tenien vots, encara que ara l’alcaldessa, com les eleccions són a prop, vol anar a veure als veïns per a fer-los promeses que ha estat incapaç de complir en aquests tres anys», ha explicat Amelló. El grup demana un pla especial per a aquests barris i més transparència del govern.