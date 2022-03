Demà s’inicien les sortides els espais naturals de l’Empordà. Els diversos espais que hi ha a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà organitzen de forma coordinada amb les àrees de turisme dels Consells Comarcals de l’Alt i el Baix Empordà un conjunt de sortides guiades al llarg de vint diumenges i un dissabte distribuïts entre la primavera i la tardor. La primera d’aquestes sortides està programada per demà i es farà amb bicicleta. El títol és Resseguint els camins de l’aigua, promoguda pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. En tots els casos, les places són limitades i s’ha de reservar plaça amb antelació, a cada visita hi ha l’enllaç o telèfon de contacte de l’espai que organitza la sortida.

Al llarg dels mesos de març, abril, maig i juny es programen visites a indrets amb activitats tan diverses com el paratge de Tudela, els voltants de Sant Llúcia, la vall petita de Santa Caterina, visites guiades per rius, recs i canals fins a les llaunes i llurs peixos, Puig Neulós, la Ruta de benestar i silenci per les goles del Fluvià o l’olor de Montgrí, entre d’altres. Després de l’estiu, les sortides guiades està previst reprendre-les el 18 de setembre i finalitzen el desembre, amb una sortida al puig d’Esquers, un itinerari amb snorkel, entre praderes de posidònia i roques, l’olivar ecològic del Montgrí, ornitocaiac pel Fluvià i l’illa de Caramany, entre d’altres. Els espais naturals que participen aquest any són els parcs naturals dels Aiguamolls, el del Cap de Creus i el del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter i els Consorcis de les Gavarres i el de Salines-Bassegoda. També l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro representant l’espai natural de l’Ardenya.