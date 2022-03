Tres policies locals de Castelló d’Empúries i Figueres han detingut un lladre en un supermercat de Mollet del Vallès. Els fets es remunten al dimecres 23 quan dos agents de Castelló d’Empúries i una de Figueres que estan en període de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a Mollet del Vallès estaven comprant en un supermercat d’aquesta localitat. Van observar com un individu d’aspecte sospitós sortia corrent de l’establiment, portant una motxilla; va sonar l’alarma de la caixa i van veure com una treballadora del supermercat corria darrere l’individu. Els agents, estant fora de servei, no van dubtar a perseguir al sospitós i el van interceptar al carrer. Es van identificar com a policies, el van retenir i van avisar a la Policia de Mollet. A més, van recuperar el botí robat.