L'R1 de Rodalies es troba tallada entre Pineda de Mar i Malgrat de Mar (Maresme) per descalçament de la via a causa de l'onatge. Segons ha informat Renfe, la incidència s'ha rebut a les 07.30 hores d'aquest diumenge, afecta de retruc l'RG1 (L'Hospitalet de Llobregat-Figueres/Portbou per Mataró) i s'ha establert ja un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre Pineda de Mar i Blanes. Els tècnics d'Adif estan avaluant la situació i treballant a la zona, i no hi ha previsió de restabliment de la circulació de trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. El fort onatge i l'insistent temporal de llevant dels darrers 15 dies podria ser la causa del descalçament de la via en aquest punt del Maresme.