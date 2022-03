Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres van detenir el divendres, 25 de març, un jove de 18 anys i un menor d'edat, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'un domicili. La tarda del 25 de març agents de la comissaria de Portbou van ser requerits per adreçar-se fins a un domicili situat al carrer Merlet, ja que un veí havia vist com dos homes, vestits de fosc i completament tapats, sortien d'una casa amb diversos objectes. Un cop les patrulles van arribar al lloc, i gràcies a aquesta col·laboració ciutadana, els agents van verificar que dos homes havien sortit de la casa amb dos televisors sota el braç i altres objectes amagats dins unes bosses.

Poc després, un caporal fora de servei va alertar que havia vist dos homes que es dirigien a peu cap a l'estació de tren carregats amb dos televisors i diverses bosses. Els mossos, amb el suport de la Policia Local de Llançà, els van localitzar, aturar i identificar. En l'escorcoll els mossos els van trobar un passamuntanyes i uns guants de llana negres. Fetes les comprovacions posteriors a la casa unifamiliar, els mossos van constatar que els dos lladres havien entrat per una finestra de la cuina després d'aixecar la persiana i forçar un dels vidres. L'interior estava tot regirat i faltaven diversos objectes. Per tots aquests motius i indicis els agents van detenir els dos joves com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a interior de domicili. Tots els objectes, essent aquests dos televisors, cables, endolls, dos assecadors de cabell, dos prismàtics i una videoconsola, van ser retornats al seu legítim propietari. El detingut major d'edat, a qui no li consten antecedents policials, va passar el dia 26 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat. Respecte al menor d'edat, aquest serà citat per declarar davant la Fiscalia de Menors de Girona.