Tres vehicles van resultar afectats per un incendi dissabte al vespre en encendre’s un d’ells que estava estacionat en un aparcament de Figueres. El foc va començar cap a un quart de deu de la nit. Al lloc s’hi va desplaçar una dotació dels Bombers.

L’incendi es va iniciar en una furgoneta situada entre els carrers Ter i Pastora. Es tracta de l’aparcament de la zona de la Ribera, que es trobava ple de vehicles.

Les flames van cremar la furgoneta i es van estendre a la part de davant d’un Seat Leon i la lateral d’un Ford Focus situats al costat.

Els Bombers van apagar el foc ràpidament evitant que afectés a més cotxes. En el moment de l’incendi no hi havia ningú als vehicles i no hi va haver ferits.