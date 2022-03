Figueres traurà a licitació la recollida de la fracció orgànica al juny i preveu fer-ho amb la resta de les escombraries i la deixalleria abans de finals d'any. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha explicat durant la presentació dels comptes de l'empresa municipal Fisersa, que continuen treballant per trobar «el millor model possible» que permeti «poder fer el canvi necessari per donar el millor servei». «Hem de recordar que estem assumint el cost d'un servei que no repercuteix en els ciutadans i que suposaria un augment del 40% en les factures, però no ho fem perquè no s'està donant el servei que pertoca», ha afirmat.

D'altra banda, l'equip de govern fa un balanç positiu de la gestió de Fisersa, que tanca el 2021 amb un resultat positiu de 333.717 euros.