El socialista Martí Sans ha estat desplaçat de l’alcaldia de Biure després que aquest dilluns, 28 de març, ha prosperat una moció de censura presentada per les regidores d’ERC Laura Lozano i Ester Biarnés i el fins fa poc primer tinent d’alcalde Antoni Vallet. Vallet, que el gener passat va decidir desvincular-se del govern local per desavinences amb Martí Sans, s’ha convertit en el nou alcalde d’aquest petit poble de 180 habitants, com a independent. «Al gener, vaig preferir anar a l’oposició que continuar veient com el poble quedava estancat i no es tirava endavant cap projecte. Espero que ara puguem desencallar totes les coses que volem fer per millorar el municipi i per fer que la gent se senti contenta», ha explicat Antoni Vallet.

Fins al gener, l’estructura de l’Ajuntament de Biure estava integrada per Martí Sans, Antoni Vallet i Verònica Santos a l’equip de govern i Laura Lozano i Ester Biarnés a l’oposició. En el moment en què Vallet es va distanciar dels seus dos companys, es va establir una entesa entre ell i les dues regidores d’Esquerra que ha acabat en moció de censura contra Martí Sans. El fins ara alcalde de la població ha lamentat que l’acció per desbancar-lo del càrrec «hagi finalitzat amb Antoni Vallet, trànsfuga, al capdavant de l’alcaldia». Per la seva banda, l’actual alcalde i les regidores d’ERC asseguren que, ara, se’ls obre una oportunitat per donar sortida a projectes que «durant tot aquest temps no han avançat». «Els tres estem d’acord que hi ha temes com la reactivació del centre cívic i el suport, tant material com de manteniment, a l’escola que no poden esperar», han dit Antoni Vallet, Laura Lozano i Ester Biarnés, els quals coincideixen en què l’escola necessita que l’Ajuntament escolti les seves necessitats. «A partir d’ara, treballarem en xarxa amb les famílies i les mestres perquè l’escola se senti ben atesa», han comentat els nous representants de l’equip de govern de Biure. També han dit que miraran de resoldre la mancança d’un bar al municipi. «Ve gent de fora i no pot anar a fer un cafè o al lavabo perquè no tenim cap bar. Ara, si reactivem el centre cívic podrem intentar oferir de nou aquest servei», han avançat Vallet, Lozano i Biarnés, els quals també han posat sobre la taula un altre projecte que, segons afirmen, fa mesos que reclamaven a Martí Sans sense èxit: les reparacions de les parts més deteriorades del pavelló.Martí Sans, per la seva part, ha declarat: «Insistirem perquè tirin endavant els projectes que hem engegat per a Biure».