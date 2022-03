El nombre d’exemplars de sèseli s’ha multiplicat per quatre al cap de Creus (Alt Empordà) en només un any. Es tracta d’una planta en perill d’extinció crític i el 2020 només hi havia 199 plantes localitzades en aquest parc natural, mentre que el 2021 se n’han censat 838.

Aquest estudi impulsat pel CREAF fa deu anys que s’encarrega de conservar l’espècie amenaçada i registrar-me l’evolució. Des dels anys 90 s’havia registrat una reducció poblacional de la sèseli i, de fet, aquesta planta només s’ha descrit en el cap de Creus. Això fa que si desapareix d’aquest indret, suposaria l’extinció a nivell mundial de la planta endèmica. Protegida per diverses lleis La sèseli és una de les espècies de flora endèmica en perill d’extinció que està més amenaçada a Catalunya. Està protegida per diverses lleis estatals i a més també es troba en el catàleg de flora amenaçada de Catalunya. Aquesta planta és una de les prioritàries en conservació i l’any 2010 es va començar un procés de coordinació tècnic i científic per millorar-ne la conservació.