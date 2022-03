La secció tercera de l’Audiència de Girona ha condemnat a tres acusats per vendre i distribuir marihuana emparant-se en l’activitat d’una associació cannàbica constituïda a Siurana per estudiar les aplicacions de la droga i fer tasts de la planta, entre d’altres activitats. Els processats han admès els fets pels quals la fiscalia els demanava penes de fins a cinc anys i mig de presó per un delicte de tràfic de drogues i dos delictes d’associació il·lícita. L’acord, però, rebaixa les penes a quatre mesos de presó que no compliran entre reixes si no cometen cap delicte els pròxims dos anys. També hauran de pagar cadascun una multa de 700 euros.

L’associació es va constituir el gener de 2014 amb el nom de «cannamigos», i en els seus estatuts van fixar la seva intenció de fer estudis sobre les aplicacions culturals i terapèutiques de la substància, alertar del perill per la salut de consumir-la al mercat il·legal i promoure el debat de la seva legalització. En tot cas, tal com han admès els processats, van utilitzar l’associació per vendre marihuana, en gran part a clientela francesa que es desplaçava al municipi per adquirir la droga. La policia va iniciar una investigació que va derivar en diverses vigilàncies i una entrada i registre on es va comissar més de mig quilo de cànnabis, diners en efectiu i balances per pesar la droga. La sentència ja és ferma, i reconeix dues atenuants que han permès rebaixar substanciosament la pena inicial: una de dilacions indegudes i l’altra d’error de prohibició vencible, que implica que els acusats no sabien que l’activitat que duien a terme era delictiva.