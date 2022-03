El grup independent Alternativa X Tothom (AXT) de Palau-saverdera ha signat aquest dimarts, 29 de març, la seva incorporació a la coalició Tots x l’Empordà (TxE). Aquest grup, amb dos regidors a l’Ajuntament, és la quarta adhesió a l’Alt Empordà a aquesta coalició de partits independents i municipalistes. La signatura ha anat a càrrec de Miquel Serra, regidor i cap de llista d'AXT, i de Xavier Dilmé, coordinador de TxE, en el decurs d’un acte en el que també han estat presents el regidor Guillermo Colomer i els membres de l’executiva del partit de Palau-saverdera David Nasarre i Santi Montoro, així com els regidors altempordanesos Agustí Ayats (SOM Empuriabrava i Castelló), Fèlix Llorens (Gent del Poble, de Roses) i Claudio Grande (Alternativa x Llançà), tots ells membres també de TxE.

En el decurs de la seva intervenció, Miquel Serra ha valorat el fet de poder-se unir a una coalició de partits municipalistes i independents “que treballen sumats a l’àmbit de l’Empordà, sabent que tindrem la mateixa llibertat que tenim ara a l’hora de prendre les nostres decisions”. En aquest sentit, ha ressaltat que “continuem sent plenament sobirans i les decisions a Palau les continuarem prenen nosaltres, sense cap interferència. Això sí, guanyem un espai de treball i d’intercanvi d’experiències més ampli, i rebrem un assessorament que necessitem per millorar la nostra forma de treballar”.

Per la seva banda, Xavier Dilmé considera que aquesta incorporació és un pas més en la consolidació de Tots x l’Empordà en aquesta comarca: “la nostra voluntat és aplegar sota el paraigües de Tots x l’Empordà la majoria de les llistes independents que es presentin a les properes eleccions municipals a l’Alt Empordà, igual que vam fer amb èxit el 2019 al Baix Empordà”. Segons Dilmé, “això ha de permetre tenir una presència destacada d’alcaldes i regidors independents al Consell Comarcal, una veu que ara no s’escolta més enllà dels ajuntaments altempordanesos”. Finalment, el coordinador de TxE destaca que “l’elector valora cada dia més que al seu ajuntament es presentin persones que prenen les decisions en el municipi i per al municipi, més enllà de les sigles, amb unes candidatures clarament transversals”.

Tots x l’Empordà ja és present a Castelló-Empuriabrava (SOM), Roses (Gent del Poble) i Llançà (Alternativa x Llançà). Al Baix Empordà està present a 10 ajuntaments, té 4 alcaldies, 4 consellers comarcals (un d’ells vicepresident primer) i 1 diputat provincial.