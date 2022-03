L’Associació de veïns del Rally Sud de Figueres té previst demanar que s’instauri zona verda en alguns carrers del barri per resoldre la falta d’estacionament durant el dia. En una reunió recent amb l’alcaldessa, Agnès Lladó, van posar aquesta problemàtica sobre la taula i també van demanar millores en el manteniment, la neteja i la il·luminació en algunes zones del barri.

La mobilitat i l’estacionament són els dos problemes principals d’un barri tranquil, que el veïnat considera tranquil, però que se situa a l’entrada de la ciutat i envoltat d’altres sectors amb zones d’estacionament de pagament.

La presidenta de l’Associació, Rocío Ruiz, explica que «som l’únic barri de la zona amb estacionament gratuït i, a més, tenen un CAP, una escola i l’empresa Rieju amb un volum important de treballadors. La gent que va a treballar són els que aparquen i quan nosaltres volem anar a casa no aparquem» constata. Durant el dia no hi ha aparcament i, en canvi, al vespre, les places queden lliures. A més, estan en una de les zones d’entrada i la sortida de la ciutat i això genera molt de trànsit.

L’Associació, seguint les recomanacions del consistori, demanarà zona verda al carrer Nostra Senyora de Montserrat i Pous i Pagès, a davant l’escola.

Durant la reunió es van posar de manifest altres necessitats com la millora en el manteniment, la neteja i la il·luminació. Posa com a exemple que «encara hi ha fanals que ni se sap de quant són a Pous i Pagès i Calçada Romana, en un carrer molt tancat i molt amagat, i sense sortida». Altres peticions van ser tapar un forat a Calçada Romana i que es comuniqui a Adif que es reparin les tanques properes a la via del tren que estan malmeses.

Activitats al barri

Per altra part, el barri continua la seva activitat, organitzant diferents festes: «Fem activitats atípiques» destaca la presidenta de l’Associació, Rocío Ruiz. Després de dos anys sense fer coses per a la gent gran volen reprendre les havaneres a l’estiu i de cara al setembre celebrar de nou l’esdeveniment Soc friki, soc cultura, amb caràcter solidari.