Figueres traurà a licitació la recollida de la fracció orgànica al juny i preveu fer-ho amb la resta de les escombraries i la deixalleria abans de finals d’any. L’alcaldessa, Agnès Lladó, va explicar ahir durant la presentació dels comptes de l’empresa municipal Fisersa que continuen treballant per trobar «el millor model possible» que permeti «poder fer el canvi necessari per donar el millor servei». «Hem de recordar que estem assumint el cost d’un servei que no repercuteix en els ciutadans i que suposaria un augment del 40% en les factures, però no ho fem perquè no s’està donant el servei que pertoca», va afirmar.

El govern de Figueres vol resoldre el més aviat possible la recollida d’escombraries per dotar la ciutat del «millor servei». Per això, té previst adjudicar el servei de recollida d’envasos el mes de maig per tenir-ne una gestió directa i la fracció d’orgànica, al juliol. En aquest sentit, Lladó va dir que no és de rebut que una ciutat de més de 45.000 habitants no disposi d’aquest servei i que això suposa que l’any passat s’haguessin de pagar 2,4 MEUR en concepte de taxa d’abocador. Més de 3 milions d’euros «Aquest any seran gairebé 3 milions d’eruos i aquí hi té un paper important la fracció orgànica, d’aquí la urgència». La previsió és treure-la a licitació el mes de juny i fer-ho amb la resta de les escombraries i la deixalleria, abans de finals d’any. Així ho ha explicat l’alcaldessa, que ha dit que continuen amb la roda de reunions per trobar el «millor model». Lladó va detallar els terminis amb els quals treballen en la roda de premsa de presentació dels comptes de l’empresa municipal Fisersa, que ha tancat el 2021 amb un resultat positiu de 333.717 euros, 140.000 dels quals provenen de la gestió de l’ERTO per la pandèmia. A més, l’import net de la xifra de negocis ha passat dels 5,9 milions dels 2020 als 7,2 milions de l’any passat. El conseller delegat de Fisersa, Pere Casellas, va dir que, tot i que l’empresa té habitualment beneficis, se solen situar a l’entorn dels 150.000 euros i que l’increment d’aquest 2021 s’ha d’atribuir a una «bona gestió» i a «l’eficiència econòmica», que «revertirà» en els ciutadans. «Per trobar xifres similars ens hauríem de remuntar al 2014, que n’hi van haver 287.882 euros», va remarcar Casellas. Enllumenat i neteja viària Tant Casellas com Lladó, a més, van valorar positivament la incorporació dels serveis d’enllumenat pública i neteja viària que, segons han dit, han millorat significativament des que s’han municipalitzat. Casellas, a més, va dir que Fisersa continuarà creixent amb la incorporació de més personal per la gestió de la neteja. D’altra banda i des de fa uns mesos, l’empresa gestiona també en sanejament en alta de l’Albera, a través de la participació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Els canvis en els serveis han estat motivats per la fi de la concessió a l’empresa mixta Ecoserveis que els ha continuat donant amb una pròrroga.