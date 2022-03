L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres dos acusats d'entrar a robar a casa de dos germans amb discapacitat a Figueres i obligar-ne un a fer una fel·lació. Els fets van tenir lloc la matinada del 6 d'abril del 2020, en ple confinament. Les acusacions sostenen que els processats van irrompre a l'immoble, van colpejar les víctimes i les van arribar a amenaçar amb un ganivet. Els Mossos d'Esquadra van enxampar els sospitosos poques hores després prop de l'estació. Duien un carretó d'anar a comprar propietat dels germans i objectes que s'havien endut de casa seva. La fiscalia demana 19 anys de presó i l'acusació particular eleva la petició a 20. Els processats han reconegut que van entrar al domicili però neguen l'agressió sexual.

El fiscal i l'acusació particular sostenen que, cap a dos quarts de quatre de la matinada del 6 d'abril del 2020, els acusats van anar a casa dels germans amb l'objectiu de robar-hi. No consta que forcessin cap accés per entrar-hi però, un cop a dins, van "utilitzar la violència" contra les dues víctimes, a qui van empènyer i colpejar repetidament. A més, també assenyalen que van esgrimir un ganivet que duien per "atemorir" els germans mentre saquejaven la casa.

Els germans tenen un grau de discapacitat del 65%. Les acusacions apunten que els processats es van "aprofitar" d'això i del "terror" que els hi havien causat després d'irrompre a la casa amb agressivitat per perpetrar l'agressió sexual.

Segons recullen els escrits d'acusació, després de regirar el domicili, un dels processats va fer anar un dels germans a una habitació. Al judici, que s'ha fet a la secció quarta, les víctimes no han declarat però han reproduït les gravacions del que van explicar en fase d'instrucció. Un dels germans va explicar que, ja a dins la seva habitació, un dels acusats es va abaixar els pantalons i el va obligar a fer-li la fel·lació.

Va ser aleshores quan, segons el seu relat, va entrar l'altre acusat a l'habitació i va presenciar l'agressió sexual. Llavors, el seu atacant el va obligar a despullar-se i posar-se de quatre grapes i el va forçar a culminar la fel·lació mentre l'amenaçava amb el ganivet. Les acusacions acusen un dels processats de l'agressió sexual amb penetració en concepte d'autor i a l'altre com a cooperador necessari.

Després de cometre l'atac, els acusats van fugir de la casa. Segons les acusacions, van robar un carretó d'anar a comprar, dues màquines d'afaitar amb els noms de les víctimes inscrits, dues ampolles de colònia, un pot de crema corporal i una caçadora blava.

Una treballadora que cada matí anava a casa dels germans per assistir-los i ajudar-los va descobrir el robatori. Segons ha explicat al judici, quan va arribar les víctimes estaven "molt espantades i alterades" i l'interior de la casa estava regirat i amb nombrosos desperfectes. Per això, va alertar els Mossos d'Esquadra.

En ple confinament

Inicialment, l'avís va ser per un suposat robatori violent. De seguida, els agents van relacionar la descripció dels sospitosos i els objectes robats amb dos joves a qui havien identificat unes hores abans per saltar-se les restriccions de mobilitat imposades per la pandèmia. Els van localitzar i detenir prop de l'estació i encara duien el carretó i els objectes que s'havien endut de casa els germans.

Mentre els sospitosos estaven en custòdia, els agents que van prendre declaració a les víctimes van saber que hi podia haver hagut una agressió sexual. Quan els hi van comunicar als arrestats, un d'ells va assegurar que ell no tenia res a veure amb això i que havia estat el seu company.

Aquest dimecres, però, ha dit al judici que ell no sabia res de cap agressió sexual i ha afirmat que sí que l'altre acusat va estar tancat a una habitació amb una de les víctimes durant una estona. El suposat autor material ha negat les acusacions. Responent a les preguntes de la seva advocada, Natàlia Frigola, ha admès que va entrar a la casa però diu que anava molt begut i es va adormir fins que l'altre processat el va despertar dient-li que havien de marxar.

Fabulacions

Les defenses admeten el robatori però sostenen que no hi ha proves que acreditin l'agressió sexual. En aquest sentit, apunten que no es va localitzar ADN ni restes seminals a la boca de la víctima i posen en dubte la veracitat de la seva declaració. Els dos germans tenen diagnosticats esquizofrènia paranoide i Frigola sosté que el relat de la víctima barreja elements del robatori amb "fabulacions" o records antics perquè diu que els assaltants s'assemblaven a Andrés Pajares i Fernando Esteso, que li van fer fotos amb una màquina de microfilms i que el van amenaçar amb una pistola. Per això, sosté que l'única prova de l'agressió sexual, que és el relat de la víctima, no és suficient per fonamentar una condemna.

El fiscal els acusa d'un delicte de robatori amb violència en casa habitada i utilitzant un instrument perillós, dos delictes lleus de lesions i un delicte d'agressió sexual amb penetració. Sol·licita 19 anys de presó i 1.350 euros de multa. També vol que expulsin els acusats del país un cop puguin accedir al tercer grau, amb la prohibició de tornar en un termini de 10 anys. En concepte de responsabilitat civil, demana que abonin una indemnització de 3.600 euros. Pels mateixos delictes, l'acusació particular demana 20 anys de presó i eleva la indemnització a 40.600 euros.

El judici ha quedat vist per a sentència.