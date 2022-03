La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra de Figueres investiguen una baralla d'un grup de persones a l'exterior d'un pub de la plaça del Sol de Figueres.

Les imatges del succés circulen per les xarxes socials i haurien tingut lloc, segons els Mossos, la matinada diumenge.

En els vídeos es veu com els porters del bar musical treuen les defenses i matxets per enfrontar-se a la resta de persones.

Per ara no hi ha hagut cap denúncia ni han transcendit ferits.

El què hi ha per ara són els vídeos que van gravar testimonis dels fets i també una trucada rebuda el diumenge cap a les sis del matí on s'avisa d'una baralla d'unes 35 persones al carre davant del bar musical i que causaven aldarulls.

La trucada rebuda pels Mossos va fer activar la Guàrdia Urbana i van anar fins a aquest bar de la plaça del Sol, asseguren que l'arribada va ser ràpida i que ja no hi havia ningú.

En les imatges s'hi pot veure des d'un matxet però també un jove a terra, els vigilants increpats amb una branca d'un arbre, com almenys un d'ells apareix amb la defensa i matxets. Tot això succeeix quan el local ja tenia la persiana gairebé abaixada.

Suspensió de sou i feina

El local d'oci nocturn on s'han produït els fets ha decidit obrir un expedient informatiu contra aquest treballador, mentre s'investiga per què va enfrontar-se amb un matxet contra les persones que l'agredien. L'expedient suposa la suspensió cautelar de sou i feina del control d'accés.

El president de la Fecasarm (Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals), Joaquim Boadas, ha explicat que la patronal fa costat legalment a l'establiment, que ha obert una investigació interna per tal de determinar com van anar els fets i d'on va sortir l'arma que portava el control d'accés i que s'aprecia en el vídeo.