El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, diu que no és massa "partidari" de la consulta sobre els Jocs Olímpics d'Hivern, però que és molt "respectuós amb les decisions de les administracions". Preguntat per si veia bé incloure-hi el Ripollès, Solsonès i Berguedà ha respost: "I per què no Barcelona, on també es faran coses dels jocs? O Saragossa?". Durant una visita al museu Dalí de Figueres, Iceta ha dit també que espera que hi hagi acord amb l'Aragó per poder presentar una candidatura "guanyadora" i que "el Pirineu s'ho mereix perquè hi ha poques oportunitats de desenvolupament sostenible". "Un esdeveniment com aquest és bo per Barcelona, per Catalunya, per l'Aragó i per la resta d'Espanya", ha afegit.

"Jo no en soc gaire partidari, però soc molt respectuós amb les decisions de les administracions i busco l'acord. Per tant, no m'interessa gens subratllar les diferències", ha assegurat el ministre de Cultura i Esports preguntat sobre si veia bé que es faci una consulta sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern. Sobre si incloure-hi també les comarques del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, ha respost que per què no Barcelona "també" o, fins i tot Saragossa. "L'objectiu ha de ser aconseguir la candidatura i tota la resta és secundari", ha insistit. Amb relació a la polèmica amb l'Aragó, Iceta ha assegurat que espera que hi hagi acord i ha remarcat que és una "oportunitat" que el Pirineu es mereix. "És molt bo per Barcelona, per Catalunya, per l'Aragó i per tot Espanya", ha dit. Iceta també ha afirmat que cal presentar una candidatura "molt potent" des de tots els punts de vista i que ha de ser "molt acordada potencialment". "Ens barallarem legítimament amb altres candidatures i, per tant, hem de presentar la millor". El ministre ha admès que això "segurament tardarà encara unes setmanes" però ha dit que confia que "acabarà molt bé". "Espero que les petites diferències que van apareixent pel camí no obstaculitzin l'objectiu, que és el de tots", ha conclòs. La casa natal de Dalí, "fonamental" El ministre de Cultura ha fet aquestes declaracions durant una visita a Figueres, on ha passat pel Museu Dalí, el del Joguet i la casa natal del pintor, que aviat encararà la recta final de les obres de remodelació per obrir-la al públic. "Crec que és molt important cuidar al màxim tot el potencial i tot el patrimoni i la restauració i posada a disposició del públic de la casa natal és fonamental, hi apostem i ho seguim molt de prop", ha dit. Iceta també ha fet valdre la "contribució" que la Fundació Gala-Salvador Dalí ha fet a la ciutat i a la cultura amb el llegat de l'artista.