La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra de Figueres investiguen una baralla d'un grup de persones a l'exterior d'un pub de la plaça del Sol de Figueres. Les imatges del succés s'han penjat i circulen per les xarxes socials però la policia desconeix per ara quan es va produir l'enfrontament. En els vídeos es veu com els porters del bar musical treuen matxets per enfrontar-se a la resta de persones. Per ara no hi ha hagut cap denúncia ni han transcendit ferits. El què hi ha per ara són els vídeos que van gravar testimonis dels fets i també una trucada rebuda el diumenge a dos quarts de set del matí on s'avisa d'una baralla. La trucada segons la Urbana va ser derivada dels Mossos i van anar fins a aquest bar de la plaça del Sol, asseguren que l'arribada va ser ràpida i que ja no hi havia ningú.

Arran de la difusió dels vídeos i dels fets s'ha obert la investigació que entre altre vol aclarir si els porters i vigilants del local encara hi treballen i si cal, que assumeixin responsabilitats. En les imatges s'hi pot veure matxets però també un jove a terra, els vigilants increpats amb una branca dun arbre, com apareixen amb matxets i com el local ja té la persiana gairebé abaixada.