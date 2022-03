La secció quarta de l’Audiència de Girona va jutjar ahir dos acusats d’entrar a robar al domicili de dos germans amb discapacitat i d’agredir-ne sexualment a un d’ells. Els fets van tenir lloc la matinada del 6 d’abril de 2020 a Figueres, en ple confinament domiciliari davant la irrupció de la pandèmia.

Segons les acusacions, ambdós acusats van accedir a l’habitatge contra la voluntat dels germans i van agredir-los diverses vegades utilitzant un objecte no identificat. També van provocar diversos desperfectes mentre remenaven la casa, i un d’ells duia un ganivet amb l’objectiu d’atemorir els germans. Entre els objectes que es van endur hi ha un carro on els lladres van introduir dues màquines d’afaitar, un pot de crema corporal, colònia i una jaqueta. Les acusacions asseguren que els acusats eren conscients que les víctimes tenien un grau de discapacitat, fet que un d’ells va aprofitar per obligar a un dels germans a fer-li dues fel·lacions.

Es tracta d’un succés que va explicar la víctima als Mossos d’Esquadra quan es van presentar a l’habitatge, alertats per un avís de robatori amb violència. Llavors va amenaçar-lo col·locant-li un ganivet al coll i a la cama. El segon acusat hauria presenciat l’agressió. Després van fugir del domicili amb els objectes sostrets, però van ser detinguts unes hores després a l’estació de tren de Figueres.

Ambdues víctimes van patir diverses lesions arran dels fets. La víctima que va relatar l’agressió sexual ha patit un impacte psicològic important, segons sostenen les acusacions, que ha provocat que no hagi volgut sortir més de casa. Les declaracions dels perjudicats van ser reproduïdes durant la vista. Segons un dels germans, els acusats tenien una retirada a Andrés Pajares i a Fernando Esteso.

Els acusats, per la seva banda, van admetre haver entrat dins l’habitatge, però van negar l’agressió. Segons un d’ells, a qui les acusacions fan responsable de l’agressió sexual, havien begut molt d’alcohol i un cop dins l’habitatge va adormir-se i no va despertar-se fins al cap de dues hores. Va negar haver agredit la víctima, assegurant que «no el coneixia». L’altre, que també està acusat pel mateix delicte com a cooperador necessari, va admetre que van entrar per demanar diners als germans i que es va endur una cadena, però va negar diverses vegades haver fet mal a ningú. De fet, quan els Mossos els van detenir, va assegurar espontàniament que ell no havia estat el responsable de l’agressió, sinó el seu company. No obstant això, durant la vista ho va negar.

20 anys de presó

Els exàmens mèdics van concloure que no es van trobar proves d’ADN que poguessin confirmar l’agressió sexual. Les forenses no descarten que els fets puguin ser una fabulació de la víctima, que està diagnosticat amb esquizofrènia paranoide. Amb tot, van matisar que quan van fer-li l’examen mèdic estava estable. Amb tot, les defenses demanen l’absolució per l’agressió perquè no la consideren acreditada, i, en canvi, admeten el robatori, pel qual demanen multes. Les acusacions demanen fins a 20 anys de presó i que s’indemnitzi a la víctima de l’agressió amb 40.000 euros.