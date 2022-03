L’Ajuntament de l’Escala ha creat un vial per a vianants i ciclistes a una de les entrades de la població. El carril connecta el carrer Figueres on hi ha un giratori amb el pas de vianants que comunica la zona industrial dels Recs amb la zona residencial al costat de l’escola l’Esculapi.

Es tracta de l’enllaç sud per la C31 venint des de Bellcaire. Els treballs inclouen la pavimentació amb sauló d’aquest carril, a més de dotar-lo d’enllumenat i d’una millora de l’accessibilitat. Està previst que acabin en poc més de dos mesos i millorin també l’enjardinament. Entre la zona de l’escola i la zona industrial hi ha un pas que consta d’una escala. Un cop s’executi el projecte, l’Ajuntament ha explicat que s’hi farà una rampa que faciliti la mobilitat. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Excavacions Peraferrer i compten amb un pressupost d’uns 277.000 euros.