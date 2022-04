Cs a l’Ajuntament de Figueres ha presentat una proposta per a solucionar els problemes urbanístics, de seguretat, neteja i ocupacions de barris de Figueres. «Hem vist com al llarg de l’última dècada s’han deixat de realitzar inversions en nombrosos barris i alguns, com el de Marca de l’Ham, s’han anat degradant, tant a nivell econòmic com social», ha explicat el portaveu dels liberals, Héctor Amelló.

Cs Figueres ha presentat una moció per a millorar la la situació. Entre les mesures proposades se sol·licita que el 2022 s’impulsi una línia especial d’ajudes per a promoure la rehabilitació dels elements comuns dels edificis destinats a habitatge habitual permanent per als entorns urbans més fràgils.