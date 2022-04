El presumpte lladre atropellat a Bàscara aquest divendres passat ja ha pogut ser identificat. Es tracta d’un jove de 28 anys, de nacionalitat marroquina i que procedia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’home en el moment dels fets anava indocumentat, però finalment se n’ha pogut conèixer la seva identitat. Aquest home ja comptava amb antecedents policials i en el moment dels fets fugia dels Mossos juntament amb un company en una furgoneta.

El succés es va produir divendres cap a un quart de set del matí quan els Mossos van rebre l’avís d’un camioner que alertava que havia vist com uns individus estaven intentant robar en un camió aparcat a l’àrea de servei de Garrigàs.

Arran dels fets, es van desplaçar a lloc i van veure com una furgoneta fugia i sortia per la sortida 6. Després de fer un tros contra direcció, la furgoneta es va tornar a reincorporar a l’autopista en sentit sud en veure que els perseguien. Finalment, els lladres es van aturar a l’autopista en sentit Girona, van baixar del vehicle i en traspassar la mitjana un d’ells va ser envestit per un camió que anava en direcció França.

Arran del succés i malgrat l’actuació dels efectius d’emergència, el presumpte lladre va morir. El seu cos es va traslladar a l’Institut de Medicina Legal i Forense de Girona per fer-ne la identificació.