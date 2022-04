Les 5 línies d’autobús creades en el marc del Projecte ConnECT es consoliden a les dues bandes de la frontera i continuaran oferint el servei arran de la bona acollida. Es tracta de les línies C1, C2, C3, C4 i C5, que des del segon semestre del 2020 connecten l’espai transfronterer català, format per les comarques de l’Alt Empordà, el Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya del Nord. Fins aleshores, els autobusos no travessaven la frontera.

El projecte ConnECT està coordinat per la Generalitat , la Región Occitanie i el Conseil départemental des Pyrénées-Orientals. En una visita a les línies d’autobús, representants de les tres administracions s’han compromès a continuar treballant en favor de la continuïtat i la millora del servei. ConnECT és un programa creat per eliminar l’efecte frontera i afavorir la connexió amb l’Hospital de Cerdanya, a més de potenciar la intermodalitat entre les respectives xarxes d’autobusos interurbans. El projecte també preveu una enquesta de mobilitat per anar incorporant millores al servei.

Arran del treball conjunt, la Generalitat va crear les línies C3, C4 i C5, que connecten, respectivament, Figueres i Le Bolou, Figueres i Maçanet de Cabrenys i Camprodon i Prats de Molló. Les tres línies transporten anualment més de 100.000 viatgers, malgrat que la posada en marxa ha coincidit amb la pandèmia. Per això, es preveu que aquesta xifra vagi augmentant.

Les administracions franceses, per la seva banda, van crear les línies C1 i C2, que connecten el Service Public Occitane Transports entre l’Alta Cerdanya i Puigcerdà.

La informació actualitzada dels recorreguts, les parades, els horaris, les incidències i les afectacions es pot consultar a través de mou-te.gencat.cat, on hi ha el cercador «Mou-te amb transport públic».