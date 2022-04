Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres dos joves de 20 i 23 anys per haver furtat una bossa de mà amb un mòbil a dins a una noia i robar un penjoll i un anell a tres nois. Els fets van passar la tarda de l'1 d'abril. El primer cas va ser el d'una noia que estava fent fotografies i va deixar la bossa de mà en un banc públic. Quan es va girar es va adonar que ja no hi era. A dins hi portava el telèfon mòbil i documentació. Poc després, tres nois van denunciar que dos joves els havien intimidat i que els havien robat un anell i un penjoll d’or al carrer Passeig Nou. Diverses patrulles de Figueres i Roses es van activar per tal de localitzar els lladres, a partir de les descripcions facilitades per les víctimes.

Va ser una patrulla de paisà la que va veure els sospitosos que anaven en una bicicleta al carrer Pujada del Castell. Els agents es van identificar com a policies, però els sospitosos els van empènyer violentament fins a gairebé fer-los caure, tot i que finalment els van detenir. Mentre es produïa l’actuació policial, una dona que passava per aquella zona va reconèixer la bicicleta que portaven els joves. Va explicar als policies que feia un mes que li havien robat del portal del seu edifici, tot i que no ho va denunciar. Els agents li van retornar, un cop fetes les comprovacions pertinents. Els detinguts, a qui els consten nombrosos antecedents, van passar el dia 2 d’abril a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.