Les màquines han començat a demolir les estructures d’un dels peatges de l’autopista AP-7 que encara es mantenien drets, el de la sortida 4, corresponent a Figueres Sud, al terme municipal de Borrassà.

L’acció forma part de la retirada de barreres que el govern espanyol ha de fer tant en aquesta autopista com a l’AP-2.

Els peatges de les autopistes van passar a la història el dia 1 de setembre. L’alliberament permet des d’aleshores circular sense restriccions per l’AP-7, una via que, juntament amb la resta d’autopistes catalanes, va passar a ser gratuïta després de dècades de reivindicacions per part de moviments veïnals.