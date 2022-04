La candidatura Figueres Futur ha anunciat que es presentarà a les properes eleccions municipals l’any vinent. El moviment de debat que es van fundar a l’octubre els tres regidors no adscrits (Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernàndez) ha acordat presentar-se a les eleccions amb l’objectiu de construir «una candidatura innovadora que treballarà per aconseguir la necessària transformació de la ciutat».

Aputen que ho fan amb «un ambiciós projecte de present i de futur, amb visió comarcal».

L’acord de Figueres Futur per presentar-se a les municipals incorpora que tots els candidats que aniran a la llista electoral renunciaran per escrit a tenir càrrecs polítics en altres administracions i institucions, tant a nivell comarcal com gironí, català o estatal.»

Dels actuals regidors al consistori, gairebé una tercera part, tant del govern com de l’oposició, tenen càrrecs polítics en altres administracions o institucions alienes al consistori.

El grup no estarà vinculat a cap partit. Ara engeguen el procés per dissenyar el programa electoral amb la creació de diversos grups de treball repartits entre la trentena de persones que ja s’han sumat a participar.