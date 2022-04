Una unitat d’ordre públic de la Guàrdia Urbana per a fer front a delictes de lesions o baralles tumultuàries. És una de les accions del govern municipal en marxa per reduir els index de delinqüència, en aquest cas per un tipus de delicte que ha crescut un 65%. En general el 2021 van créixer un 27,7% situant-se com la segona població de Girona on més s’han incrementat. La mitjana ha estat del 13%.

Les estadístiques es van conèixer recentment. Els regidors no adscrits les van posar sobre la taula de nou al darrer ple mostrant que «Figueres és dels municipis més alt» comparativament perquè a Girona han crescut un 1,3%, a Lloret de Mar un 12% o a Salt un 19%. I si es tenen en compte les tipologies, els delictes vinculats a lesions i baralles tumultuàries ho han fet un 65% recordava el regidor no adscrit, Carles Arbolí. Justament fa uns dies apareixia un vídeo en una baralla a la plaça del Sol entre els porters d’un local armats amb matxets i un grup de persones al carrer. Els robatoris amb força han crescut un 60%, o un 20% els petits furts. Les xifres havien baixat durant la pandèmia i han tornat a créixer en acabar. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, va exposar que «és una fotografia de retorn a la normalitat», a unes xifres de fets delictius que amb un seguit d’eines que posen en marxa «podrem combatre-la adequadament i crec que no han d’anar a pitjor». Que la Guàrdia Urbana disposi de la plantilla i les eines necessàries és una de les tasques que porten a terme des de fa temps. S’espera arribar a la xifra de 78 agents a finals d’any. I just ahir es donava a conèixer que s’han incorporat set nou caporals i la plantilla ja és de 74 agents. La intenció és arribar fins als 90 agents i comptar amb una ràtio d'un efectiu per cada 500 habitants. Al marge d’això, pel que fa a eines, Casellas va exposar que s’està treballant en la unitat d’ordre públic. «Tenim en marxa aquesta reivindicació seva, de la furgoneta, unitat d’ordre públic, i des de la Guàrdia Urbana creuen que tècnicament és viable». S’està treballant per comprar una furgoneta. Permetria atendre els desordres públics. Una altra mesura és que els telèfons o tabletes dels agents podran comptabilitzar els delictes o accidents quan els atenguin i això reduirà la tasca adminitrativa a oficines i, per tant, disposar de més agents al carrer. Des dels comerços es podrà donar avís a través d’una aplicació quan es detecti la presència de persones que habitualment cometen fets delictius. També es preveu actuar en «diverso focus que causen més intranquilitat» va dir Casellas, posant com a exemple els Jardins Puig Pujades. Fins ara es combat amb els gossos però va avançar que «haurem de plantejar en alguns espais, no tancar per tancar, però si la possibilitat de fer-hi alguna, un espai més ciutadà que permeti tancar-ho a les hores que ens causa maldecaps»: Les càmeres de videovigilància al centre de la ciutat i lectors de matrícules són altres mesures. Arbolí va apuntar la necessitat de crear la regió policial de Girona Nord, regió policial pròpia per a l’Alt Empordà per la situació fronterera, perquè hi ha la presó o pel turisme.