L'Audiència de Girona ha condemnat a 12 anys de presó l'acusat de robar a casa de dos germans amb discapacitat a Figueres i obligar-ne un a fer-li una fel·lació la matinada del 6 d'abril del 2020, en ple confinament. La sentència conclou que, un cop dins l'habitatge, va colpejar, bufetejar i empentar els germans i que es va aprofitar del "temor causat" per agredir sexualment una de les víctimes. A banda de la pena de presó, el tribunal acorda l'expulsió del país de Jamal Lakhdari un cop complertes tres quartes parts de la condemna. Al banc dels acusats s'hi asseia un segon acusat. L'Audiència conclou que va participar en l'assalt violent però descarta la seva implicació en l'atac sexual. Per això, li imposa 4 anys de presó pel robatori.

La fiscalia i l'acusació particular sol·licitaven fins a 20 anys de presó per als dos acusats perquè els consideraven coautors. La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Gonzalo Escobar, conclou que tant Lakhdari com l'altre processat, Abdelhak Badaoui, es van posar d'acord per entrar a robar a casa dels dos germans, a Figueres. Eren dos quarts de quatre de la matinada del 6 d'abril del 2020, quan no hi havia pràcticament ningú pel carrer pel confinament decretat per frenar l'avanç de la pandèmia.

No van haver de forçar l'accés per entrar a la casa però la sentència apunta que, un cop dins, van agredir les víctimes propinant-los "cops a la cara, al cap, empentes i bufetades" generant així "un clima de temor en ells". Els dos germans tenen diagnosticada una esquizofrènia paranoide i una discapacitat reconeguda del 65%.

A banda de colpejar-los, el tribunal considera provat que van causar desperfectes a la casa com ara trencar un mirall o la porta d'un armari i sosté que ho van fer amb la intenció de continuar "atemorint" les víctimes i per "facilitar" que poguessin arreplegar objectes per endur-se.

Versió exculpatòria no "fiable"

Durant l'assalt, un dels lladres, Jamal Lakhdari, va agredir sexualment un dels germans. L'Audiència de Girona dona plena credibilitat a la declaració de la víctima i sosté que la versió exculpatòria del processat al judici no és "fiable". A la sala de vistes va dir que tan bon punt va entrar a la casa es va posar a dormir perquè anava molt begut. El tribunal argumenta que aquest relat és "inconsistent" i no dona cap explicació ni a les lesions de les víctimes ni als desperfectes causats a l'immoble.

En aquest punt, l'Audiència descarta "ideació o fabulació" en la declaració de la víctima i remarca que, d'entrada, va ser reticent a explicar l'atac sexual i es limitava a afirmar i repetir que l'havien "humiliat": "No sembla lògic, tenint en compte les seves limitacions expressives i la diversitat de capacitats, que hagi ideat un relat de tal forma que, per extreure'n el contingut real, obligui a interrogar-lo".

Però és que a més, exposa el tribunal, hi ha un altra fet que corrobora l'agressió sexual. Després d'arreplegar un botí més aviat escàs: un carretó d'anar a comprar, dues màquines d'afaitar, una ampolla d'alcohol, dues colònies, un pot de crema corporal i una caçadora, els lladres van fugir de la casa. Poc després de rebre l'avís, els Mossos d'Esquadra els van localitzar i detenir, encara amb els objectes robats, a l'estació de Figueres.

En el moment de comunicar-li a un dels processats que, a banda de quedar detingut per un delicte de robatori també l'arrestaven per un delicte d'agressió sexual, va dir espontàniament "que ell no havia estat, que havia estat l'altre i que li ensenyessin fotos a l'agredit": "És igualment indicador el fet d'expressar que li mostressin fotos, amb la plena convicció que no podria reconèixer-lo a ell". La sentència absol Badaoui del delicte d'agressió sexual i conclou que "no existeix cap prova sobre la seva presència en el moment dels fets. La seva presència en el moment de les fel·lacions només es deriva d'una inferència realitzada sobre la base d'una simple suposició per haver estat a l'habitatge".

Presó i expulsió

L'Audiència de Girona condemna Jamal Lakhdari a 12 anys de presó i 270 euros de multa per un delicte de robatori amb violència i intimidació en casa habitada, un delicte d'agressió sexual amb penetració i dos delictes lleus de lesions. A més, acorda l'expulsió de l'acusat, originari d'Algèria, un cop complertes tres quartes parts de la condemna i amb la condició de no poder tornar al país durant 8 anys.

A l'altre processat, procedent del Marroc, li imposen 4 anys de presó i 270 euros de multa pel robatori i els dos delictes lleus de lesions i descarten l'expulsió per considerar-la "desproporcionada".

En concepte de responsabilitat civil, els dos condemnats hauran d'indemnitzar els dos germans amb 600 euros per les lesions casuades i Lakhdari amb 3.000 euros a la víctima de l'agressió sexual. La sentència recull que l'atac ha tingut "un impacte psicològic" en l'home, fent augmentar el seu aïllament perquè no ha volgut tornar a sortir de casa des dels fets.

La defensa del principal acusat, encapçalada per la lletrada Natàlia Frigola, ha anunciat que recorrerà la sentència. Al seu informe sostenia que no hi havia proves que acreditessin l'agressió sexual perquè no es va localitzar ADN ni restes seminals a la boca de la víctima. També va posar en dubte la veracitat de la declaració i sostenia que l'home barrejava elements del robatori amb "fabulacions" o records antics perquè deia que els assaltants s'assemblaven a Andrés Pajares i Fernando Esteso i que el van amenaçar amb una pistola.

"En un principi, podria dubtar-se de la capacitat identificadora d'un relat que es refereix als acusats fent un símil amb Esteso i Pajares o amb Kárpov i Kaspárov. Però, allò que evidencia és que la imatge que té la víctima dels acusats és clara, però la forma que té per expressar-ho és aquesta", conclou el tribunal que remarca que els va poder identificar en roda de reconeixement.