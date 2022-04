Els Bombers han evacuat els veïns d'una desena d'habitatges de la Jonquera per un foc que s'ha declarat en un edifici deshabitat. Els afectats són residents del carrer Major i el carrer Vell i la majoria han pogut tornar a casa hores després de l'incendi. Els fets han passat pels volts de la mitjanit quan, per causes que s'investiguen, un edifici del carrer Vell ha començat a cremar. Les flames han afectat bona part de l'estructura i això ha fet que, per precaució, els Bombers desallotgessin una desena d'habitatges propers. Passades les tres de la matinada la majoria de veïns han pogut tornar a casa seva, un cop s'ha comprovat que no hi havia cap risc.

Es tracta d'un edifici deshabitat que es faria servir de magatzem. Aquest diumenge els Bombers estan acabant de revisar l'estructura, per comprovar l'afectació. En total s'hi van desplaçar deu dotacions del cos per apagar l'incendi, a més de diverses patrulles policials.