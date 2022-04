El 21 d’abril del 2019 va ser l’últim cop que l’Horta d’en Cusí, a Sant Climent Sescebes, es va transformar en l’escenari de La Passió. La pandèmia va obligar a anul·lar el 2020 i l’any passat la representació va quedar cenyida a «píndoles» de vídeo. És per això que avui, a les sis de la tarda, el centenar llarg de persones que li donen vida tenen previst representar-la amb més força que mai i posar sobre l’escenari l’adaptació proposada pel director, i també president de l’associació, Ernest Ollero, una versió que «busca trencar estereotips» donant més protagonisme a la dona. La Passió es representa també el 15 i 17 d’abril, en el mateix horari, tot aprofitant la llum de dia i «l’efecte dramàtic» de la posta de sol just quan té lloc la crucifixió.

Donar visibilitat als papers femenins, cercar la paritat, actualitzar un espectacle tan assenyalat de la cultura popular com aquest, ha estat un gest molt ben rebut per tot l’elenc, com explica Ollero. «Fins ara les dones tenien un rol molt minoritari, en quant als papers protagonistes, tret de la Verge Maria i Maria Magdalena», comenta. Això li ha suposat, però, documentar-se profusament per treure a la llum aquestes dones amagades per la història i «introduir-les en el text per donar-li més veritat».

El valor d’aquesta Passió, l’única al país que es fa íntegrament en un paratge natural, és la riquesa, actualitat i universalitat del missatge. Per Ollero, «és una història d’amor que parla de la lluita del poder, de la lluita del bé i del mal», tot i el context religiós en que s’explica, la vida de Jesús.

A banda de la incorporació de nous personatges femenins, el guió ha recuperat escenes, entre elles una on apareix Herodes, una figura que ara «té un toc més histriònic, més burlesc», i que a nivell de dramatúrgia funciona molt bé. També se n’han eliminat d’altres que feia temps que es representaven i s’ha renovat i posat a punt una part del vestuari.

Ernest Ollero reconeix que aquest «és un any diferent». Tot i que no ha plegat ningú, hi ha actors que van preferir, a l’inici dels assajos, posposar la reincorporació. Això, però, no ha afectat a l’elenc al qual s’ha sumat gent jove, quelcom que esdevé un bon esquer per «atrapar» nou públic i, sobretot, de menys edat de l’habitual. A més, el director té molt en compte l’ús del llenguatge conscient «del poder que té» i busca allunyar-lo d’un regust ranci o masclista. «El que ens interessa és el missatge, no tant el com però aquest ha de ser més atractiu i contemporani».

Les entrades per La Passió es poden comprar el mateix dia de la funció, a l’Horta d’en Cusí. Avui es fa taquilla inversa, una opció que ja havien provat amb èxit els dos darrers anys. Els altres dos dies els preus oscil·len entre els 10 i 6 euros. L’aforament és d’unes 500 persones.