L’Associació Comerç Figueres vol iniciar una nova col·laboració amb els joves, «les noves generacions que conformaran la clientela del futur», recalca el president de l’Associació, Frederic Carbó. Per conèixer quines són les seves inquietuds, demanaran la seva veu a través de l’organització d’esmorzars entre empresaris i estudiants. «Volem saber en què invertiran quan tinguin poder adquisitiu». Des de l’Associació Comerç Figueres, ja s’ha iniciat un primer contacte amb escoles i instituts per donar el tret de sortida a la iniciativa el darrer semestre del curs escolar. Es vol convocar estudiants que estan a punt de fer el pas al batxillerat o als cicles formatius, o bé a la universitat «per saber com veuen el comerç d’aquí cinc o deu anys».

Els esmorzars es farien cada quinze dies, durant una hora, «serà una xerrada distesa per parlar de les seves preferències, per saber en què invertiran els seus recursos un cop comencin a consumir: si prioritzaran el preu, la qualitat, si valoraran la sostenibilitat, o si invertiran en oci, estètica, en el món digital, a fi de conèixer quins són els seus interessos. Això ens servirà com a font d’informació i podrem preparar un model d’actuació». Per altra part, i des de fa sis anys Comerç Figueres aposta per incorporar estudiants en pràctiques del cicle formatiu d’Activitats Comercials de l’Institut de Vilafant. Les pràctiques poden començar a mitjans del mes de juny o bé al setembre. Per a Carbó «es tracta d’una aposta interessant perquè tenir estudiants en pràctiques ens aporta capital humà bo, joves que volen aprendre». Els alumnes del cicle formatiu d’Activitats Comercials han rebut de primera mà la visió de diferents professionals del món de l’empresa aquest mes de febrer. En tots els casos, els conferenciants han fet una exposició de diferents temes dels seus àmbits d’experiència professional i, a continuació, s’ha procedit a un torn obert de preguntes molt enriquidor.