L'hospital de Figueres ha començat les obres per millorar les sales de treball i descans assistencial de les plantes d'hospitalització. Segons informen en un comunicat, aquest projecte és fruit dels canvis i requeriments que s'han incorporat en el transcurs de la pandèmia i servirà per posar al dia les instal·lacions i fer una redistribució dels espais perquè s'adeqüin a les necessitats dels usuaris i dels professionals. Les obres tindran una durada d'uns tres mesos i un cost aproximat de 200.000 euros. Els treballs es dividiran en dues fases: la primera és la que s'està executant ara i la segona començarà la segona quinzena d'abril.

La primera fase comença amb la renovació de la segona planta d'hospitalització, on hi estan construint un locutori, un despatx que permetrà que els professionals dels serveis de traumatologia i cirurgia puguin parlar amb els familiars dels pacients amb més privacitat i facilitant l'atenció personalitzada. Aquesta és una de les mesures que en els últims anys està impulsant la Fundació Salut Empordà per "humanitzar" l'assistència i millorar la qualitat assistencial. Per altra banda, han reconvertit una sala en despatx de treball per al servei d'otorrinolaringologia i reordenen i milloren els espais de treball de l'equip de cirurgia.

La segona fase de les obres començarà la segona quinzena d'abril i serviran per modernitzar les instal·lacions de la primera planta d'hospitalització. L'office del servei de medicina interna es trasllada a un espai més adequat a les necessitats. A l'antiga zona d'educació maternal hi habilitaran una sala de treball conjunta per als professionals, amb l'objectiu d'afavorir la comunicació entre els diferents equips. També renovaran els espais de les unitats de pneumologia, cardiologia i neurologia.