Vilafant rebrà una subvenció de 8.600 Euros de la Diputació de Girona per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica facilitant a les llars sistemes per reduir el consum. Les llars incloses són usuàries i han estat derivades des de Serveis Socials.

Des de l’Ajuntament han informat que es consideren llars vulnerables aquelles que han de destinar una part excessiva dels seus ingressos o directament, no poden ser assumits els costos o que en poden ser dependents del seu subministrament. L’Ajuntament ha sol·licitat aquesta subvenció de la Diputació de Girona que consideren quye permetrà ajudar a equilibrar el desajust consum-cost. Els recursos serviran per adquirir aparells com radiadors o deshumidificadors de baix consum. L’alcaldessa, Consol Cantenys, ha remarcat que «la lluita contra la pobresa energètica al nostre municipi, és un dels objectius inclosos al pla d’habitatge que estem treballant i que busca que els nostres veïns i veïnes tinguin accés a un habitatge assequible i digne» i ha especificat que «amb aquesta subvenció podrem millorar, l’eficiència energètica d’aquelles llars més vulnerables». Reduir consum i costos L’ajuda econòmica amb la compra d’aparells permetre reduir els consums i els costos energètics i a la vegada reduir emissions d’efecte hivernacle. Les llars que rebran aquest material adquirit gràcies a aquesta subvenció han estat inspeccionades per tècnics de de la Diputació de Girona. L’Ajuntament de Vilafant té previst completar el programa amb unes auditories i seguiment durant aquest any 2022.