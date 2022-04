La riera de Figueres al sector del Culubret continua sent per alguns veïns el contenidor de les escombraries. S’hi acumulen a diari deixalles que amb les pluges, a més, baixen riera avall. L’Ajuntament ha demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que es cobreixi en aquest tram.

La situació no és nova. Des de fa anys és un punt d’abocaments incontrolats. S’hi acumulen llaunes, tota mena d’estris i les bosses d’escombraries que en comptes de llençar-les al contenidor, acaben en aquest punt.

El regidor no adscrit, Carles Arbolí, va posar sobre la taula de nou la problemàtica en el darrer ple municipal. «La riera continua plena de bosses d’escombraries i amb les pluges, acaben on acaben», va dir el regidor.

Posava de manifest que «no és que deixin una bossa al costat d’un contenidor, sinó que la tiren a una riera» i això, per Arbolí, «no és un tema només que tirin les deixalles, sinó que acaba sent constitutiu d’un delicte ecològic».

Per això demanava al govern que s’estudiï el cobriment d’aquest espai. També demanava que es netegi de forma regular.

L’alcaldessa, Agnès Lladó, va explicar que la neteja està sol·licitada (abans del ple de dilluns), però que de fet «està programada de forma recurrent i en ocasions es torna a demanar que es faci de manera urgent».

Lladó va apuntar que el govern considera que seria positiu cobrir la riera perquè «seria la solució que aniria millor». Respecta a cobrir la riera, l’alcaldessa va admetre que s’ha demanat en moltes ocasions a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) però a aquest ens no és massa partidari d’aquest tipus de solucions. Tot i això, va assegurar que es continuarà insistint.

La riera ha acumulat com sempre bosses i tota mena de deixalles que amb les fortes pluges van anar baixant pel seu curs. La riera creua la ciutat, tot i que en una part important ho fa coberta amb galeries subterrànies.

La zona afectada pels abocaments incontrolats es troba en el recorregut a peu des de l’estació del TAV Figueres-Vilafant fins al centre de la ciutat i en nombroses ocasions les formacions polítiques han denunciat l’estat de deixadesa i la mala imatge que es dona al visitant.

La riera no té pràcticament cabal d’aigua, a excepció de l’època de pluges. L’acumulació d’escombraries, més enllà de condicionar la primera impressió de la ciutat, també genera un problema de salubritat.

Aquest no és l’únic abocament incontrolat en aquest sector e la ciutat on l’incivisme amb les escombraries han portat fins i tot a engegar iniciatives com la Brigada de Bones Pràctiques perquè col·laborin en la neteja els propis veïns.