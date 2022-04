La Diputació de Girona ha respost el comunicat difós per la plataforma «No a la variant de Vilafant» sobre la denúncia d’un presumpte «nou error» en la tramitació del projecte, argumentant que la mateixa «és incorrecta» i que tota la tramitació s’ha fet seguint els tràmits preceptius.

Segons els opositors a la variant, «el president de la Diputació no és l’òrgan competent per aprovar modificacions al projecte que va aprovar el plenari». No obstant, la Diputació assegura que «el president de la Diputació de Girona està facultat per resoldre les rectificacions o modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades, motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l’execució de les obres del projecte constructiu d’obres de condicionament d’un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol».

Davant d’aquest fet, l’ens provincial considera que «d’acord amb aquest decret, doncs, és incorrecta la informació publicada segons la qual, recollint l’opinió de la plataforma No a la Variant de Vilafant, s’afirma que el president de la Diputació de Girona «no és l’òrgan competent per aprovar modificacions al projecte que va aprovar el plenari».