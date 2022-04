L’Ajuntament de Figueres ha iniciat converses per trobar definitivament un nou terreny per al projecte de residència de gent gran amb discapacitats i centre de dia de la Fundació Altem, dins el terme municipal. Fa tres anys es va anunciar que se cediria l’antiga llar d’infants Ramon Reig i un solar adjacent, «però per temes urbanístics el tema ha quedat encallat i ara s’ha posat sobre la taula una alternativa» ha explicat el regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel.

L’antiga llar d’infants privada Ramon Reig està situada a la sortida de la ciutat per l’N-II, a tocar l’antic Càmping Pous i es va adquirir el 2011 per part del govern i fins ara no ha tingut cap ús. El 2018 Figueres l’Ajuntament, durant el govern de Marta Felip (CiU), va comprar una finca del costat de 8.700 metres quadrats per cedir el conjunt a la Fundació Altem. Va informar que s’estava treballant en la redacció del projecte i una vegada acabat se cediria l’ús. El projecte per al nou centre es trobava en fase final de redacció i s’esperava que una vegada acabat, es fes la cessió. Però no es va acabar de concretar.

El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, assenyala que per a la cessió hi ha inconvenients. El primer és que el solar adjacent adquirit és en sòl rústic i amb l’actual planejament vigent no s’hi pot construir. «Podria optar-se per ampliar sobre la llar d’infants, però la normativa només permet fer-ho en un 20% més i és insuficient per a les instal·lacions que requereix la Fundació». Per tant, en aquest moment, per a la cessió i posterior construcció en aquest punt s’ha d’esperar que estigui aprovat definitivament el nou POUM en tràmit, diu el regidor.

Davant d’això, Amiel remarca que «nosaltres la intenció que tenim és poder oferir la possibilitat que la ubicació sigui aquesta» però avança que «contemplem altres possibilitats que molt recentment hem posat sobre la taula i que s’ha comunicat a la Fundació Altem. Segons Amiel, «aquestes possibilitats que impliquen buscar un nou emplaçament, han agafat certa consideració». No s’ha concretat la fórmula: si seria l’ajuntament que compraria els terrenys o seria la Fundació, «de moment s’estan estudiant les opcions».

Desencallar la situació

La decisió municipal ve motivada per l’interès de desencallar la situació de la Fundació Altem amb les millors condicions i sense que s’allargui en el temps. Estan situats en una zona de terrenys inundables i necessiten, a més, més espai. «Des de l’ajuntament volem trobar un espai per donar resposta a la feina que fan, tenen tallers ocupacionals al carrer Itàlia, som conscients que la ubicació en què es troben està en risc» i per això es pretén «accelerar dins les possibilitades els tràmits». Amiel diu que són optimistes i que esperen resoldre-ho en un termini relativament curt de temps.

La Fundació Privada Altem és una fundació sense ànim de lucre i l’entitat de referència per la Generalitat en l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca de l’Alt Empordà. Atén més de tres-centes persones amb discapacitat intel·lectual. Des del centre ofereixen serveis d’habitatge, ocupacionals i de lleure per tal de millorar la seva qualitat de vida. El gran projecte de la Fundació Altem és construir una residència i centre de dia a l’antiga llar d’infants Ramon Reig, a Figueres: «Estem encallats fa temps amb l’Ajuntament per qüestions administratives d’urbanisme» explicava recentment el president de la Fundació, Manuel Toro.

L’edifici de l’antiga llar d’infants privada Ramon Reig és una de les moltes adquisicions que s’han fet en les darreres dècades sense que hagin tingut un ús imminent i que ha acabat amb edificis buits, bruts i en aquest cas amb ocupacions. L’Ajuntament la va comprar el 2011 per gairebé mig milió d’euros. La propietat no podia assumir unes importants reformes que s’havien de fer i l’Ajuntament pretenia rehabilitar-lo i donar-li un ús vinculat a l’educació en temps lliure. Des de llavors acumula mal estat. El 2016 va ser ocupada i es van fer tancaments per evitar-ho. Van tenir ocupacions i el regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, constata que continua havent-hi el risc que la tornin a ocupar. Per això «voldríem resoldre aquest tema perquè no es vagi degradant més».