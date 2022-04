Figueres recupera la normalitat a les Fires i Festes de la Santa Creu que se celebraran del 28 d'abril al 3 de maig. Hi haurà concerts al Parc de les Aigües i plaça Catalunya, activitats al carrer i a diferents recintes de la ciutat. El pregó serà un homenatge a l'esport femení i al paper de la dona. S'espera un espectacle en el qual participin esportistes destacades figuerenques en actiu i altres que han fet història acompanyades dels clubs de la ciutat amb secció femenina. Ginestà, Roba Estesa, Marcel i Júlia i Lildami són alguns dels artistes que actuaran durant aquestes festes.

Jana Riera, del club tennis taula Tramuntana i Jana Brussés, del Club Atletisme Figueres seran algunes de les protagonistes del pregó que obrirà com sempre les tradicionals fires. Hi partiparan també tres esportistes que van fer història a la ciutat com Imma Clopés, atleta olímpica, Anna Junyer, jugadora i entrenadora de bàsquet professional i Eva Fernández, tennista i primera figuerenca que va estar a la WTA. Serà un pregó en forma d'espectacle a la plaça de l'Ajuntament i que a més a més hi participaran els clubs de la ciutat que tenen secció femenina d'esport.

Pel que fa als actes, l'Ajuntament ha avançat que tornaran els concerts, gegants, cercavila, sardanes o espectacles infantils que estaran repartits en diferents espais de la ciutat: el Parc de les Aigües, la Rambla, la plaça del Gra, la plaça Catalunya, la Plaça Josep Pla, el Passeig Nou i la Plaça de l'Escorxador entre altres.

Dos escenaris de concerts

Els concerts es concentraran a plaça Catalunya i al Parc de les Aigües. Al primer escenari "amb la voluntat de recuperar l'esperit de la festa major al centre de la ciutat" s'hi han programat concerts d'orquestra com La Costa Brava o los Diablos. Al Parc de les Aigües s'hi ubicarà l'espai Jove i Familiar - l'Espai El Rampell-, un espai que aglutinarà les activitats infantils i familiars i serà l'espai de concerts de nit. Destaquen actuacions com Ginestà, Roba Estesa, Marcel i Júlia i Lildami.

Aquest any també es recupera l'homenatge a la Gent Gran, un acte de reconeixement als figuerencs i figuerenques que enguany celebren el seu 90è aniversari. En el decurs de l'acte es farà el lliurament de les medalles municipals creades per celebrar aquesta efemèride.

La Fira de l'1 de maig i la Fira del Llibre Vell organitzades pel Casino Menestral, les Creus de Maig, la Diada castellera o el castell de focs artificials també formaran part de la programació de les Fires.

Parc d'Atraccions, al Firal

El parc d'atraccions estarà ubicat al recinte firal i el dia popular serà el dia 28 d'abril, amb atraccions a 2 euros.

Lola Ventós dissenya el cartell

El cartell de Fires i Festes de la Santa Creu ha estat dissenyat per l'artista Lola Ventós. El cartell simbolitza la nena que l'artista porta a dins, "una nena que volta i volta plena d'energia amb la força per ballar, saltar i rodolar sobre la bola oxidada". Són records de Ventós de les Fires de la seva infantesa: "recordo el certamen, les casetes de colors, el circ, les banderoles de colors, els cartells, la Fira del Dibuix. Una nena que amb la mirada lúcida és capaç d'afrontar la societat actual. Una mirada des d'una nena per donar veu a tots els nens i nenes".

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha remarcat "per fi podem recuperar les nostres fires i festes, que incentiven el sentiment de pertinença de ciutat". Per Lladó "són un dies que la ciutat està més viva que mai i ens retrobem al carrer. unes fires inclusives, pensades per a tothom i amb moltes activitats que faran vibrar més que mai".

Les fires compten amb la participació de les entitats i associacions de la ciutat que cada any es bolquen en la programació.

Per la seva banda, la regidora de Fires i Festes, Ester Marcos, ha afegit que "les Fires i Festes de la Santa Creu seran més sostenibles que mai, amb gots reciclables. Hem treballat amb totes les entitats per fer unes fires de consens amb activitats per a tothom".