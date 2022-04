Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres van desmantellar ahir un punt de venda de droga al barri de la Marca de l'Ham.

Es tracta d'un pis des d'on es venia almenys cocaïna i heroïna.

L'escorcoll va acabar amb la detenció de dos homes i el comís de droga i més de 2.300 euros.

La investigació l'han portada conjuntament la Guàrdia Urbana i la Unitat d’investigació de la comissaria de Figueres, que sospitaven que en aquest pis s'hi venien substàncies estupefaents.

El dispositiu antidroga es va desenvolupar aquest dijous cap a dos quarts de vuit del matí i es va fer en un pis del carrer Taure de la ciutat de Figueres.

Per portar a terme l'entrada i perquisició a un domicili hi van participar els investigadors de la Urbana i Mossos però també hi van treballar efectius de l'ARRO i la Unitat Canina dels Mossos.

Els agents van detenir dos homes, de 25 i 52 anys, acusats de ser els presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.

A banda, durant l'escorcoll del pis, els agents van comissar cocaïna -59,7 grams- i heroïna -63,2 grams-, una bàscula de precisió i més de 2.300 euros en efectiu i diversos telèfons.

Els detinguts passaran a disposició judicial en les pròximes hores.