Aquest diumenge ha arribat a Roses (Alt Empordà) el primer dels nou creuers que passaran pel port aquesta temporada. Es tracta del Hanseatic Nature que porta 138 passatgers -la majoria alemanys- i que s'estarà a les instal·lacions alt-empordaneses fins les set de la tarda quan marxarà cap a Tarragona. Des de l'Ajuntament destaquen la importància que tenen els creuers per a la ciutat i en concret "l'impuls econòmic" que suposen per al comerç i l'hostaleria local. L'alcalde del municipi, Joan Plana, assenyala que es tracta d'un "turisme consolidat", però obre la porta a "parlar del model" de creuers perquè sigui "sostenible". Entre Palamós i Roses sumaran 66 escales de creuers en ports de la Costa Brava aquest estiu.

Si el passat 3 d'abril costava veure turistes per Palamós en l'arribada del primer creuer al port baix-empordanès, aquest diumenge l'estampa ha estat completament diferent a Roses. I és que el bon temps ha convidat a que bona part dels 138 viatgers del Hanseatic Nature s'animessin a donar una volta per la ciutat i altres localitats properes com Cadaqués. Des de l'Ajuntament de Roses s'espera un "bon estiu" de turisme i els creuers "complementen perfectament" l'oferta actual. L'alcalde, Joan Plana, celebra que es consolidin els creuers i remarca que el tipus de bucs que arriben al municipi no són grans creuers.

Plana assenyala que "caldrà obrir un debat sobre el turisme de creuers i la seva sostenibilitat", però deixa clar que mentre el model sigui aquest "no es pot renunciar" a uns ingressos "importants" per a la localitat. "És una font que no podem deixar passar, però això no vol dir que no apostem per un model turíustic sostenible en el qual volem participar", remarca el batlle.

Plana també reconeix que "pinta bé" la temporada d'estiu, especialment per l'aixecameent de la majoria de restriccions. Amb tot, l'alcalde de Roses assenyala que estan pendents de la guerra a Ucraïna i els efectes que puguiu tenir, si bé deixa clar que el turisme rus i ucraïnès no representa un impacte important a Roses.

Una bona temporada a la Costa Brava

En total, aquest any per Roses hi passaran nou bucs, que s'afegeixen als 57 que amarraran a l'altre gran port de la Costa Brava, Palamós. I és que des de Ports de la Generalitat donen per fet que estan davant d'una "bona temporada de creuers" a la demarcació de Girona.

En aquest sentit, el litoral gironí es prepara per viure una temporada "de rècord" pel que fa a l'arribada de creuers als ports de Palamós i Roses. En total, el Govern espera que arribin uns 60.000 passatgers entre les dues instal·lacions, repartits en 66 escales, un 32% més respecte al 2019. Pel que fa a visitants l'increment és d'un 6%. Tot plegat generarà un impacte econòmic de 5,4 milions d'euros (MEUR) segons les estimacions que ha fet el Govern.

En aquest sentit, el president de Ports de la Generalitat, Pere Vila, ha destacat que a Palamós el 67% dels bucs que hi estacionaran ho faran en temporada baixa, fet que beneficia a "desestacionalitzar" el turisme que passa per la zona.

L'Azamara Pursuit, el primer

El tret de sortida a la temporada de creuers 2022 a la Costa Brava el va donar l'Azamara Pursuit el passat diumenge 2 d'abril, amb l'arribada de 300 creueristes, la majoria dels Estats Units.

Una temporada que durarà vuit mesos, del 3 d'abril al 18 de novembre. Vila ha recordat que l'activitat de creuers "és clau a la Costa Brava en relació al sector del turisme i que "ajuden a tota la demarcació" i confia que s'ampliarà els propers anys.