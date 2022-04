Sis denuncies per consum d'alcohol a la via pública, quatre per conduir begut i una denúncia per conducció sense haveri obtingut mai permís de conduir són el resultat del dispositiu especial per Setmana Santa.

El passat cap de setmana, la Policia Local de Castelló d’Empúries va iniciar el dispositiu davant l'increment de visitants. Aquest dispositiu va constar d’un operatiu preventiu sobretot enfocat a l’oci nocturn. Es van realitzar multiples controls de seguretat ciutadana i de trànsit amb el resultat de quatre alcoholèmies positives, una denúncia per conducció sense haver obtingut mai permís de conduir, sis denúncies per consum d’alcohol a la via pública i d’altres serveis reactius. Per altra banda, no hi va haver cap incidència rellevant a les hores de màxima confluència de vehicles i persones, han informat.