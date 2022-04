El govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) reviu l’interès per donar un ús al mas més antic de la ciutat i un dels pocs que queden, el Mas Torrent. Des de fa més d’una dècada s’han anat plantejant propostes que no s’han concretat. Ara es treballa en un avantprojecte per definir-ne els usos vinculats a les entitats i als joves.

L’antic mas Torrent de Figueres recorda una ciutat diferent. Manté la planta de quan feia la funció de mas, però avui està buit, deteriorat i a peu d’una de les zones de creixement de la ciutat. És del voltant de 1950 i està declara Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Està envoltada de parcel·les lliures i propera al parc de les Aigües. L’edifici és municipal. Les possibilitats d’ús i el sector on se situa el converteixen en un espai d’interès. El Parc de les Aigües, un espai verd i d’oci, es va crear preveient el creixement urbanístic d’aquest sector Costa Brava proper al nucli històric. El projecte d’aquest parc va obtenir un dels premis FAD. A l’entorn hi ha una escola i nombroses parcel·les pendents d’urbanitzar. Les darreres vendes i interès dels promotors han fet reviure de nou la possibilitat que el mas tingui un nou futur. Es tracta d’una masia de dos-cents metres quadrats ampliable a quatre cents. I amb parcel·les al voltant que es podrien incorporar al projecte, tot i que no són municipals i s’hauria d’estudiar com fer-ho. El que està fent en aquests moments el govern és un avantprojecte per definir-ne els usos que són similars als presentats en anteriors projectes. El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, explicava en declaracions al Setmanari Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que la idea que estigui vinculat als joves i a les entitats. L’escull que fins ara ha frenat les propostes ha estat la necessitat d’inversió per a la restauració de la masia. Han estat diversos els governs que n’han plantejat i fins i tot el 2012 diversos col·lectius van reivindicar el seu ús com a espai d’activitats socials. El 2008 l’Ajuntament, llavors governat per Santi Vila (CiU) va anunciar que seria un espai per a joves i va anunciar una consulta popular per definir-ne els usos que esperaven. S’hi preveia d’entrada una sala polivalent, una altra per fer assajos, una cafeteria, una sala d’ordinadors amb connexió a Internet, un hotel d’entitats, un punt d’informació i al terrat, un escenari. Més tard el 2012 l’alcaldessa Marta Felip (CiU) presentava un projecte d’oci i equipaments esportius al mateix Mas Torrent. Un gran espai per als ciutadans. Deu anys més tard, el govern reviu l’interès pel mas Torrent, avui deteriorat i sense ús.