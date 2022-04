Figueres alerta d'un increment "notable" de tovalloletes a les aigües residuals des de l'inici de la pandèmia i demana a la ciutadania "més conscienciació". Fisersa, l'empresa municipal de serveis que gestiona l'aigua i el clavegueram de la ciutat, ha tingut una despesa de més de 70.000 euros en un any per resoldre avaries i buscar "solucions" a aquesta situació. El cap de Gestió Integral de l'Aigua (GIA) de Fisersa, Lluís Xargay, diu que han hagut de fer modificacions a les reixes de l'aigua que entra a les estacions de bombament i la depuradora i que el següent pas a estat idear un mecanisme per retirar els elements abans que hi arribin.

Aquestes modificacions han consistit a desviar l'aigua de la reixa cap a una altra zona perquè no hi hagi avaria. A més, s'acaba d'estrenar el nou mecanisme per retirar tovalloletes abans que arribin a les reixes. Es tracta d'una bivalva amb més capacitat de volum que recull els elements no desitjats i els retira per abocar en un contenidor.