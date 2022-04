La segona edició del Saló dels Oficis, s’ha tancat amb èxit de visitants i també amb un sorteig de premis a què han pogut accedir tots els alumnes que han participat activament en les activitats proposades. Es tracta d’una de les novetats de l’esdeveniment d’enguany: «sortejàvem més de 45 premis, entre els quals hi havia dos Iphones, un pack per Windoor Empuriabrava, entrades per a Aquabrava, entre moltes d’altres. Aquest sorteig tenia com a objectiu fomentar la participació dels alumnes de 4t d’ESO» ha remarcat la directora de la Fundació dels Oficis Txell Garrido.

La Fundació ha valorat molt positivament l’edició d’aquest any del Saló, que es va celebrar el passat 24 i 25 de març al Castell de Sant Ferran de Figueres i al qual van assistir 1.500 alumnes, tots els centres formatius de la comarca que ofereixen cicles i la col·laboració d’unes 100 empreses. Una altra de les novetats d’aquesta edició ha estat que «vam incorporar una jornada de portes obertes al Saló que també va permetre que els alumnes de la comarca poguessin venir acompanyats de les seves famílies. Amb la mirada posada en el Saló dels Oficis de l’any que ve, Garrido destaca que «El nostre objectiu per la pròxima edició és consolidar aquest esdeveniment com una referència a la comarca per poder conèixer tota la formació professional que tenim». A més, la intenció és introduir una part més didàctica amb tallers i més activitats pràctiques pels alumnes, que els permetin a més d’informar-se tindré una visió més pràctica de com són els oficis, ha destacat Garrido. Durant els dos dies que va durar el Saló, l’alumnat que es troba en edat de decidir el seu futur professional va poder conèixer de primera mà, l’oferta de cicles de formació Professional i els oficis que ofereix la comarca.