El trencament de les rutines consolidades des de fa anys no sempre són ben acceptades per tothom, encara que el canvi d’aquestes sigui la conseqüència de la millora de la imatge d’un barri. Això és el que ha passat a la part del Poblenou de Figueres situada a tocar l’entrada de l’avinguda Fages de Climent i el carrer Frederic Mistral.

Les obres de reforma d’aquesta cruïlla, vinculades al projecte de camins escolars segurs, van comportar la desaparició dels contenidors de recollida d’escombraries i de rebuig reciclable. Els treballs d’execució del projecte van tallar el carrer al trànsit, i els camions de recollida no hi podien passar. Des d’aleshores i fins ara, quan la reforma ja està acabada i l’avinguda torna a estar oberta –ara amb sentit únic de circulació des de l’avinguda Dalí cap a la plaça Josep Pallach–, són molts els veïns que cada dia dipositen les seves bosses de deixalles a peu de carrer o al voltant d’una simple paperera, just a la vora d’on hi havia hagut els contenidors.

Aquesta situació, que combina l’incivisme habitual amb un cert gest de protesta per part d’alguns veïns, obliga els serveis de neteja a fer-hi recollides diàries per evitar acumulacions de brossa. «Ens sembla que s’han gastat molts diners en fer les voreres i pintar i despintar tres cops el carril bici sense tenir en compte les necessitats de la gent que vivim al barri. Hi ha incivisme, però paguem justos per pecadors», apunta Teresa, una de les afectades.

L’Ajuntament ha col·locat dos cartells avisant d’on hi ha altres contenidors en el barri, recordant al mateix temps que l’horari per portar-hi les deixalles és de vuit de la tarda a deu del vespre, deixant clar que l’incompliment de la normativa pot suposar una multa de 120 euros. Tot i això, les bosses continuen apareixent cada dia, amb més o menys intensitat.